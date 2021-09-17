Заседание СНБО: онлайн-брифинг Алексея Данилова
17 сентября 2021 , 18:47Читати новину українською
Источник:24 канал
Совет нацбезопасности и обороны собрался на очередное заседание в пятницу, 17 сентября. Совбез не собирался в течение почти месяца.
Традиционно после заедания СНБО секретарь ведомства Алексей Данилов дал короткий брифинг для журналистов. Он проинформировал о решениях, которые приняли члены Совбеза.
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Онлайн-брифинг Данилова после заседания СНБО
Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании под председательством Зеленского рассмотрел ряд актуальных вопросов в сферах экономической, военной и государственной безопасности. Как рассказал Алексей Данилов, приоритетным вопросом была ситуация на Донбассе.
Брифинг Алексея Данилова после СНБО 17 сентября: смотрите онлайн-трансляцию
Предпосылки заседания СНБО 17 сентября
- 15 сентября правительство приняло Стратегию информационной безопасности Украины. Она призвана бороться, в том числе и с угрозой информационной политики России. После ее должен был рассмотреть СНБО, а потом – подписать президент Владимир Зеленский.
- 16 сентября российские оккупанты впервые с 2016 года обстреляли населенный пункт Счастье на Луганщине. В результате минометного обстрела пострадал руководитель военно-гражданской администрации Александр Дунец.
- В России 17 сентября стартовали выборы в Госдуму. Они продлятся 3 дня – до 19 сентября. Угроза из-за этого нависает и над Украиной: в частности из-за того, что боевики активно раздавали свои паспорта и привлекали к выборам жителей оккупированных территорий.
- Украина отмечает, что выборы в российскую Госдуму на территории временно оккупированных Крыма и Донбасса будут нелегитимными.