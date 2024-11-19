Сибига на Совбезе ООН показал деталь ракеты КНДР, которой Россия атаковала Украину

Глава МИД Украины Андрей Сибига показал деталь северокорейской баллистической ракеты KN-23 на заседании Совета безопасности ООН. Мероприятие состоялось по случаю 1000 дней с начала полномасштабной войны.

Такие ракеты могут нести около 500 килограммов взрывчатки, передает 24 Канал со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Что известно о выступлении Сибиги на Совбезе ООН

Последний раз северокорейские ракеты ударили по Броварам Киевской области 13 ноября. По словам Сибиги, участие солдат КНДР в войне против Украины является новым уровнем эскалации.

Это реальная часть северокорейской баллистической ракеты KN-23, которая поразила Украину. Такие смертоносные ракеты постоянно падают на наших людей,

– говорит министр.

Сибига считает, что в ответ на свою помощь, Северная Корея хочет получить от России технологии для ракетных, ядерных и других военных программ. По его мнению, это может иметь последствия в Индо-Тихоокеанском регионе.

Министр отмечает, что когда мы позволим России продолжать агрессию и оставаться безнаказанной, это создаст риски для глобальной безопасности, ядерной безопасности, окружающей среды, миграции и других сфер.

Вероятно, до конца года Россия будет вынуждена активнее применять войска КНДР. Это связано с тем, что Путин всеми силами пытается вытеснить украинские войска из Курской области до инаугурации Дональда Трампа 20 января.