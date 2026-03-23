Украина инициировала заседание Совбеза ООН: какая причина
- Совбез ООН соберется на заседание 23 марта для обсуждения вопроса Украины, в частности российского террора.
- Заседание будет вести заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау, а доклады будут иметь представители ООН Розмари Дикарло и представитель по координации гуманитарных вопросов.
Совбез ООН соберется на новое заседание в понедельник, 23 марта. В центре внимания будет вопрос Украины.
Об этом сообщает Укринформ.
Что известно о заседании Совбеза ООН 23 марта?
Запрос на заседание Совета Безопасности ООН подала украинская делегация. Цель – обсуждение российского террора. В частности, усиления ракетных обстрелов.
Заседание будет вести заместитель государственного секретаря США Кристофер Ландау.
Обратите внимание, в марте в Совбезе председательствуют Соединенные Штаты Америки.
От секретариата ООН доклады будут иметь заместитель генсека по политическим вопросам Розмари Дикарло и представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.
Заседание стартует в 21:00 по киевскому времени.
Напомним, что на предыдущем заседании под председательством Мелании Трамп обсуждали разрушительные последствия вторжения России в Украину для детей и образования.
Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан отметил 24 Каналу, что в ночь на 23 марта могла быть массированная атака на Украину, ведь в последнее время там замечали передвижения российских бортов. Этого не произошло, поэтому угроза сохраняется.
В ночь на 23 марта Россия атаковала Украину только ударными беспилотниками. ПВО сбила 234 из 250 запущенных дронов.
К сожалению, есть разрушения и пострадавшие. В частности, во время массированной атаки на Одесскую область были повреждены жилые дома и портовая инфраструктура. На Днепропетровщине тоже повреждены многоквартирные дома, на Харьковщине – здания предприятия, не работает, и медицинского учреждения. Были и разрушения на Кировоградщине и Запорожье.