"Ничего не может оправдать эти атаки": главное из срочного Совбеза ООН из-за "Охматдета"

Украина 9 июля созвала экстренное заседание Совета безопасности ООН из-за российского ракетного удара по детской больнице "Охматдет" в Киеве. Кроме Украины, его призвали провести несколько стран, среди которых Великобритания, Франция, Эквадор, Словения и США.

На заседании выступил ряд стран. Что сказали они по циничному удару по "Охматдету" – читайте в тексте 24 Канала.

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