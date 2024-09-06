Как Украина и Польша могли бы сотрудничать для защиты неба

Открытые данные говорят, что у Польши достаточно ограниченные возможности по противовоздушной обороне.

Специальная противовоздушная операция

Если брать наземный сегмент по комплексам средней и большой дальности, то в Польше сейчас есть 2 батареи Patriot, 4 комплекса Sky Sabre от Великобритании (аналогичные как IRIS-T), 14 пусковых советских комплексов С-125. Это все. С-300 и "Буки" поляки при "Варшавском договоре" купить не успели.

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Да, Польша имеет 48 самолетов F-16, но вопрос в том, какой дальнобойности ракеты "воздух-воздух" под них есть. Вопрос и в том, что истребители пока не могут сбивать баллистику. Поэтому здесь подсчеты нужно начинать именно с наземной части, которая баллистические ракеты или "Кинжалы" в теории сбивать может.

Кроме того, поляки при ограниченности своих ресурсов давали нам средства ПВО в довольно знаковых историях. Например, у них куда-то в 2023 году "испарились" С-200. Были намеки, что "испарились" все-таки в нашу сторону.

Кроме того, это не работает так, что, мол, если вы летаете на своих F-16, то чего бы нам не помочь в сбивании российских ракет. Судя по всему, нет даже оперативной системы обмена данными между двумя странами, где какая российская ракета или "Шахед" летят, чтобы по них стрелять.

Если же говорить о регулярном привлечении средств польской ПВО, то с нашей стороны надо определять и политический формат проведения такой операции. Такое можно было бы назвать даже "специальная противовоздушная операция" и, например, пообещать Польше, что мы ей компенсируем затраты на работу Patriot при боевом дежурстве.

Просто так, без соответствующих политических гарантий с нашей стороны, никто ничего делать не будет.

Можно заодно поставить один проблемный вопрос. Польша с 2021 года имеет в активе собственное производство пусковых установок к Patriot, потому что успела соответственно обучить инженерные кадры.

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Германия с 2022 года работает над запуском собственного производства ракет к ЗРК Patriot. По Испании в 2024 году была новость, что эта страна будет производить проводку под ракеты к Patriot, которые будут производиться в Германии.

Но почему-то в цепочке производства частей Patriot нет нашей страны, хотя у нас, пожалуй, самая острая сейчас потребность в комплексах этого типа на планете.

Как Польша и Украина могли бы сотрудничать

В случае с планами перевооружения в Польше надо смотреть не только на "магию больших цифр", то есть, например, планы купить 1000 танков или 600 САУ, или 96 "Апачей", но и также – на "магию малых цифр", то есть как поляки планомерно продвигаются в реализации этих планов.

Например, сейчас фактическая поставка южнокорейских танков K2 для польской армии составляет полсотни машин в год. Далее еще надо сделать поправку, что полную боеспособность по польским меркам танковое подразделение приобретает за 2 – 3 года. Это все показывает, что масштабность польских планов перевооружения "заряжена" на долговременность.

Украина и Польша могли бы сотрудничать по всем возможным сегментам оборонного производства, будь то ракетные технологии или танкостроение.

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Могут быть даже проекты двойного назначения: один из профильных ресурсов у поляков писал о расчетах по адаптации МиГ-29 под малогабаритную ракету-носитель для спутников (но там с легкостью может оказаться и аэробаллистическая ракета).

Здесь нам придется принять, что во многих моментах такого сотрудничества именно Польша будет выступать "старшим партнером" из-за преимущества в ресурсах и кадрах.