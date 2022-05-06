Защитники "Азовстали" показали последствия обстрела эвакуационного автомобиля
Источник:"Азов – Мариуполь"
Защитники "Азовстали" показали последствия обстрела эвакуационного автомобиля. В пятницу, 6 мая, объявили об очередном этапе эвакуации гражданских людей.
Однако российские захватчики открыли огонь и обстреляли эвакуационный автомобиль. По данным полка "Азов", погиб один боец. Кроме того, 6 героев получили ранения.
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Враг продолжает нарушать все договоренности и не соблюдает гарантии безопасности при эвакуации гражданского населения,
– говорится в сообщении.
Российские захватчики нанесли удар по противотанковому ракетному комплексу.
Впоследствии полк "Азов" показал последствия обстрелов эвакуационного автомобиля.
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Последствия обстрела эвакуационного авто / Фото телеграм-канала "Азов – Мариуполь"
Новую волну эвакуации из "Азовстали" начали 6 мая
Утром 6 мая глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что новая волна эвакуации мирного населения из территории "Азовстали" уже началась. Он также подчеркнул: две предыдущие – были успешными. Из Мариуполя удалось вывезти около 500 гражданских.
Ермак подчеркнул, что Украина продолжает делать все возможное, чтобы спасти мирное население, а также военных, которые продолжают героически защищать Мариуполь.
Зеленский об эвакуации из Мариуполя
Президент Владимир Зеленский рассказал, что все спасенные мариупольцы получат необходимую им помощь. Украинский лидер подчеркнул: чтобы продолжить эвакуацию, необходим режим тишины. В частности, критически важно время: оно необходимо, чтобы людей вытащить из-под завалов. Специальную технику в имеющихся условиях использовать не могут. Поэтому все процессы осуществляют вручную.
Во время обращения в ночь на 6 мая президент заявил, что Россия не прекращает обстрелы. Однако эвакуацию необходимо провести. Зеленский рассказал: сейчас люди, в частности дети, находятся там, где ситуацию можно охарактеризовать как "ад".
Украинский лидер рассказал, что Украина работает над тем, чтобы спасти гражданское население и военных. Мужеством защитников и защитниц Мариуполя восторгается весь мир.Заметьте! В мае родные и друзья защитников Мариуполя провели митинг в Запорожской области. Люди просят, чтобы защитников и защитниц спасли. С собой участники мероприятия принесли плакаты "Военные тоже люди", а также – "Спасите военных из "Азовстали". Близкие защитников обращаются ко всему миру.
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