Защитники Мариуполя до сих пор пытаются контратаковать врага: одна из самых больших проблем – дроны

Защитники Мариуполя ежеминутно рискуют своими жизнями. Но, несмотря на это, они не оставляют попыток контратаковать российских захватчиков.

Как отметил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, оккупанты сейчас пытаются блокировать выходы наших бойцов из комбината "Азовсталь". На них врагам указали предатели.

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Защитники Мариуполя пытаются проводить контратаки

Несмотря на это, доблестные защитники Мариуполя продолжают пытаться контратаковать оккупантов. И делают они это понимая, что могут в любой момент погибнуть.

Героизму Защитников Мариуполя нет достаточно мощного описания. Мы все в безвозмездном долгу перед ними,

– подчеркнул Андрющенко.

Вражеские дроны мешают защитникам Мариуполя проводить контратаки: смотрите видео

В то же время, он добавил, что для контратак наших бойцов возникла очередная серьезная проблема. На этот раз говорится о вражеских дронах. Советник мэра Мариуполя выразил сожаление, что беспилотники нельзя как-то ослепить или хотя бы посадить. Это облегчило бы борьбу не только за "Азовсталь", но и по ряду других направлений.

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Военные страны-агрессора практически полностью разрушили Мариуполь. В результате вражеских атак по городу погибли около 22 тысяч человек. Сейчас же в нем осталось около 150 – 170 тысяч человек. Остальные либо уехали на подконтрольную территорию Украины, либо стали жертвами депортации в Россию.

Спутниковые снимки, сделанные недавно, позволили зафиксировать недалеко от Мариуполя три вероятных братских могилы. Украинские военные предполагают, что в них может быть похоронено до 10 тысяч человек.

На протяжении двух месяцев украинские защитники, а также мирные жители скрывались на территории комбината "Азовсталь". Там они нашли убежище, ведь по городу оккупанты били ежедневно. И только в начале мая с предприятия удалось эвакуировать людей. В Донецкой ОВА подчеркнули, что на территории "Азовстали" больше не осталось гражданских.

За эти два месяца "Азовсталь" стала и домом и госпиталем. В хранилищах комбината скрываются раненые украинские бойцы. Ирина Верещук отметила, что на территории предприятия около сотни таких.

Тем временем российские захватчики продолжают атаковать завод. В течение 11 мая они совершили 38 авианалетов . К вечеру стало известно, что над "Азовсталью" поднялся огромный столб черного дыма. Заметим, что это уже не в первый раз.

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