Военные показали, какой креативный способ придумали, чтобы уничтожать блиндажи врага

На Покровском направлении нашим защитникам удалось остановить продвижение врага к городу. Ситуация в самом Покровске и вокруг него остается тяжелой. Однако украинские военные даже в экстремальных условиях придумывают новые эффективные способы наносить сокрушительный ущерб противнику.

Ведущая 24 Канала Андриана Кучер посетила Покровск, в который безрезультатно пытаются продвинуться россияне. Она узнала от украинских военных, как они ликвидируют расположение оккупантов.

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Оружие, что "копает" блиндажи

Украинский защитник, показал ведущей, какое оружие использует против россиян. Он продемонстрировал заряд 16-килограммовой взрывчатки, которая не оставляет от вражеского блиндажа ничего. Есть противотанковые мины ТМ-72 и американские, которыми можно разрушать мосты. В арсенале военных также противопехотные минометные мины. Боец поделился, что имеет очень много БК на минирование.

Также он показал самодельное оружие, которое оказалось очень эффективным.

Это инженерный заряд специально, чтобы "копать" блиндажи. Закладывается заряд, подрывается и он оставляет очень большую воронку. Мы ее переделываем, прикручиваем "хвостовики" и в таком положении сбрасываем. Кумулятивная струя направленного действия пробивает бетон на 30 – 50 сантиметров,

– подчеркнул защитник.

Украинские военные несмотря на трудности и в условиях ограниченного количества боеприпасов, по словам ведущей, умудряются находить классные, разумные технические решения и выполнять свое дело, уничтожая врага на украинской земле.

Напомним, что за прошедшую неделю ситуацию на Покровском направлении ВСУ удалось стабилизировать. Это произошло благодаря тому, что Силы обороны заняли более выгодные позиции. Теперь останавливать россиян стало легче, они наступают даже на заминированные территории. В то же время российское продвижение не замедлилось, пехота продолжает наступательные операции и начинает стрелковые бои.

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