Оккупанты ничему не учатся: крутое видео уничтожения врага от ВСУ

Полномасштабная война продолжается уже не первый месяц и несет все больше боевого опыта военным. Однако, кажется, это не имеет отношения к российскому пушечному мясу.

Подтверждает это и очередное видео с дрона от наших защитников, пишет 24 Канал. На нем группкой, более 20 человек, оккупанты решили умереть.

К теме Украинские защитники заставили бежать целый "муравейник" оккупантов под Соледаром: адское видео

"Облака" оккупантов видны хорошо

Говорят, беда цепляется к путешествующему человеку, к двум – думает подойти ли, а троих – обходит стороной. Кажется, оккупанты буквально воспринимают эти слова, поэтому ходят по украинской земле группками. Однако почему-то все идет не так.

Так, россияне в едва ли не самой горячей точке фронта, в Соледаре, решили в очередной раз прогуляться двумя группами по 10 человек. Их перемещение было очень хорошо видно из дрона.

Более того, эти гении мысли и поселиться захотели не в серых домах небольшими группами, а кучей в здании, которое из всего серого пейзажа отличалось яркой зеленой крышей.

Взрывной результат прогулки

Результат – яркий. Взрывной, можно сказать.

Ну что, пора работать. Какие мысли? MLRS или HIMARS? HIMARS или MLRS?

– поинтересовался у зрителей военный.

А дальше передал данные ракетным войскам, которые набитый оккупантами дом сделали братской могилой. "Именно так выглядят одновременно выигранные в лотерею 25 белых Лад. Браво, наши доблестные ракетные войска", – резюмировал защитник.

Горячая прогулка оккупантов из дрона: видео

Что происходит в Соледаре: коротко