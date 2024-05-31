Защитники Змеиного и защитники из "Азовстали": кого вернула Украина из российского плена
Днем 31 мая украинцев ждала радостная весть об обмене пленными. Домой вернулись 75 защитников и гражданских. 24 Канал собрал официальные данные об этом.
Некоторые из освобожденных защитников не слышали голоса родных с начала вторжения, сообщил Дмитрий Лубинец. Людей накормят, выдадут им чистую одежду и проведут медицинский осмотр. Далее – восстановление документов и банковских карточек, а также долгий путь реабилитации.
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Кого вернули из плена 31 мая
Возвращаем домой 75 наших людей, которые были в плену россиян. Это рядовые, сержанты и офицеры ВСУ, НГУ, ГПСУ и гражданские. 19 человек, которые попали в плен с острова Змеиный, 10 защитников Мариуполя и с "Азовстали", украинские военные, попавшие в плен на разных направлениях,
– написал Андрей Ермак.
Он поблагодарил каждого из защитников за службу, а гражданских – за веру в Украину. И подчеркнул: задача государства – вернуть всех.
Обмен пленными 31 мая 2024 года / Фото Коордштаба
В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными отметили: около трети освобожденных больны, имеют ранения или даже инвалидность.
"Сегодня к своим родным возвращаются 75 защитников и защитниц, а также гражданские украинки. Среди освобожденных защитников – 70 мужчин и пять женщин, шестеро офицеров и 65 представителей рядового и сержантского состава. По меньшей мере треть из спасенных имеют ранения, тяжелые заболевания или инвалидность", – говорится в их сообщении.
Если детализировать по родам войск, то на этот раз освобождены из плена:
- 37 представителей Вооруженных Сил Украины, в частности 13 бойцов Военно-морских сил и двое представителей Воздушных сил;
- 21 нацгвардейца;
- 7 защитников-пограничников;
- 6 тероборонцев;
- 4 гражданских украинки.
Родную землю увидели 19 защитников острова Змеиный, 14 военнослужащих, которые охраняли ЧАЭС, а также десять защитников Мариуполя.
Домой возвращаются украинцы, захваченные в плен на Харьковском, Киевском, Херсонском, Донецком, Луганском, Запорожском и Сумском направлениях.
Это первый обмен с февраля, снова помогли ОАЭ
В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными сообщили, что обмен состоялся после длительного перерыва – впервые с февраля этого года.
Этот обмен пленными – 52-й с начала полномасштабного вторжения России. Сейчас освободить из плена оккупантов удалось уже 3210 защитников и защитниц Украины, написали в Коордштабе.
В процессе принимали активное участие Объединенные Арабские Эмираты. Эта страна помогает нашему государству не впервые именно с обменами.
"Во вражеской неволе находится еще много украинских защитников и гражданских украинцев. Несмотря на все сложности и противодействие государства-агрессора Координационный штаб не прекращает прилагать усилия, чтобы все наши люди как можно быстрее вернулись домой", – подытожили в штабе.
Роль ОАЭ в обменах пленными
Ранее ОАЭ участвовали в самом масштабном с начала полномасштабного вторжения обмене пленными, когда домой вернулись 230 героев.