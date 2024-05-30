Эксперты также отметили, что через вопрос обмена пленными страна-агрессор хочет отвлечь внимание западных стран от поддержки нашей страны.

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Россия хочет дестабилизировать ситуацию в Украине через обмен пленными

В отчете ISW говорится, что уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова обвинила Украину в выдвижении "надуманных требований", которые стали причиной задержки в обмене военнопленными в последние месяцы.

В то же время в ноябре 2023 года Петр Яценко, представитель Украинского координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, сообщил, что Россия уже приостановила обмен военнопленными еще летом 2023 года по неопределенным причинам.

Кроме того, журналисты "Радио Свобода" 29 мая сообщили, что Украина была вынуждена создать третий лагерь для российских военнопленных. Это решение объясняется препятствованием обменов со стороны российских властей и увеличением количества российских солдат, которые сдаются в плен. Украинские официальные лица подтвердили свои заявления, что российские власти препятствуют процессу обмена военнопленными.

Аналитики ISW подчеркнули, что после последнего обмена в феврале 2024 года Россия прибегла к ряду злоупотреблений в отношении украинских пленных. Эти нарушения включают казни без суда и использование военнопленных как живые щиты на поле боя, что противоречит Женевской конвенции об обращении с военнопленными. Кроме того, в отчете говорится о существовании "черного рынка", на котором украинских военнопленных продают российским военизированным группировкам.

Эксперты также отметили, что Россия использует батальон, состоящий преимущественно из украинских военнопленных, для выполнения боевых задач в Украине. Эти действия являются явным нарушением Женевской конвенции.

Институт изучения войны отметил, что обвинения Москальковой, которая возлагает ответственность за приостановление обмена на Украину, может быть стратегическим шагом, направленным на то, чтобы переложить ответственность на Киев. ISW предполагает, что эта тактика используется для отвлечения внимания от многочисленных задокументированных нарушений прав украинских военнопленных со стороны агрессора.

Это может разжечь недовольство в украинском обществе и отвлечь внимание от поддержки Украины странами Запада. Похоже, что Кремль использует политику обмена военнопленными как еще один риторический способ для подрыва процесса принятия решений в Украине,

– говорится в отчете ISW.

Москалькова заявила о прекращении обмена пленными