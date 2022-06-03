Защитнику Мариуполя Казацкому присудили престижную награду Grand Press Photo 2022

Фонд Grand Press Photo 2022 почтил наградой Дмитрия Козацкого с позывным Орестом, который является автором фотографий из бункеров Азовстали.

Это стало самым трогательным моментом гала-концерта стало чествование Дмитрия Козацкого. Его фотографии из Азовстали облетели весь мир.

Важно Когда Дима вернется, на 4 дня закроемся помолчать и поплакать, – невеста бойца "Азовстали"

В своих соцсетях Казацкий подписывал фотографии так: "Спасибо за убежище, Азовсталь, – место моей смерти и моей жизни.

Пока я буду в плену, оставлю вам фото в лучшем качестве, отправляйте их на все журналистские премии и фотоконкурсы, если что-нибудь выиграю, после выхода будет очень приятно. Спасибо всем за поддержку. До встречи,

– написал Дмитрий Казацкий "Орест".

"Мы верим, что в следующем году во время конкурса Дмитрий получит этот диплом лично от нас. Ждем его живым и здоровым", – сказала на сцене президент Grand Press Foundation Вероника Мировская.

Смотрите фотографии Дмитрия Казацкого "Ореста" из Азовстали:

Специальное письмо

Посол Украины в Варшаве Андрей Дещица направил участникам специальное письмо. В нем он рассказал, насколько важна работа фотожурналистов. Многие поплатились жизнью при желании задокументировать не только преступления, но и войну.

"От себя и от имени всех украинцев хотел бы поблагодарить всех журналистов, которые изо дня в день, время от времени, рискуя жизнью, документируют зверства войны, которую Россия развязала против Украины", - написал Андрей Дещица.

Последние новости о защитниках Мариуполя

Главное управление разведки Министерства обороны Украины провело спецоперацию по поставке помощи защитникам на "Азовстали". Сразу несколько украинских экипажей не побоялись российских обстрелов, чтобы оказать помощь своим собратьям.

Мать защитника Мариуполя рассказала, что уже полтора месяца не имеет связи с сыном, попавшим в российский плен. В последний раз она общалась со своим ребенком еще 9 апреля.

Родные защитников "Мариуполя" не подтверждают информацию о вывозе одного из военных на территорию Чечни. Они считают это элементами русской пропаганды.

Украина располагает информацией об условиях содержания украинских защитников Мариуполя, эвакуированных на оккупированные территории. Однако объявлять детали украинские власти не могут.

Эммануэль Макрон и Олаф Шольц 28 мая провели беседу с Владимиром Путиным. Президент Франции и канцлер Германии требуют уволить около 2500 защитников Мариуполя.

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