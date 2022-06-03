Защитнику Мариуполя Казацкому присудили престижную награду Grand Press Photo 2022
Источник:press.pl
Фонд Grand Press Photo 2022 почтил наградой Дмитрия Козацкого с позывным Орестом, который является автором фотографий из бункеров Азовстали.
Это стало самым трогательным моментом гала-концерта стало чествование Дмитрия Козацкого. Его фотографии из Азовстали облетели весь мир.
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В своих соцсетях Казацкий подписывал фотографии так: "Спасибо за убежище, Азовсталь, – место моей смерти и моей жизни.
Пока я буду в плену, оставлю вам фото в лучшем качестве, отправляйте их на все журналистские премии и фотоконкурсы, если что-нибудь выиграю, после выхода будет очень приятно. Спасибо всем за поддержку. До встречи,
– написал Дмитрий Казацкий "Орест".
"Мы верим, что в следующем году во время конкурса Дмитрий получит этот диплом лично от нас. Ждем его живым и здоровым", – сказала на сцене президент Grand Press Foundation Вероника Мировская.
Смотрите фотографии Дмитрия Казацкого "Ореста" из Азовстали:
Специальное письмо
Посол Украины в Варшаве Андрей Дещица направил участникам специальное письмо. В нем он рассказал, насколько важна работа фотожурналистов. Многие поплатились жизнью при желании задокументировать не только преступления, но и войну.
"От себя и от имени всех украинцев хотел бы поблагодарить всех журналистов, которые изо дня в день, время от времени, рискуя жизнью, документируют зверства войны, которую Россия развязала против Украины", - написал Андрей Дещица.
Последние новости о защитниках Мариуполя
- Главное управление разведки Министерства обороны Украины провело спецоперацию по поставке помощи защитникам на "Азовстали". Сразу несколько украинских экипажей не побоялись российских обстрелов, чтобы оказать помощь своим собратьям.
- Мать защитника Мариуполя рассказала, что уже полтора месяца не имеет связи с сыном, попавшим в российский плен. В последний раз она общалась со своим ребенком еще 9 апреля.
- Родные защитников "Мариуполя" не подтверждают информацию о вывозе одного из военных на территорию Чечни. Они считают это элементами русской пропаганды.
- Украина располагает информацией об условиях содержания украинских защитников Мариуполя, эвакуированных на оккупированные территории. Однако объявлять детали украинские власти не могут.
- Эммануэль Макрон и Олаф Шольц 28 мая провели беседу с Владимиром Путиным. Президент Франции и канцлер Германии требуют уволить около 2500 защитников Мариуполя.