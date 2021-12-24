Застрял и опоздал на прямой эфир: Марцинкив снова сконфузился из-за сломанного лифта

Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив застрял в лифте, когда направлялся на телеэфир. Инцидент произошел вечером 23 декабря в помещении коммунальной телерадиокомпании "Вежа".

В итоге прямой эфир программы "Спроси у власти" перенесли на 20 минут. Когда передача началась, франковский мэр принес извинения за опоздание.

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Марцинкив пообещал отремонтировать лифт

Инцидент произошел примерно в 18:00. Через 20 минут Марцинкива все же освободили. По информации ZAXID.NET, пришлось вызвать работников аварийной службы.



Марцинкив и тот самый сломанный коммунальный лифт / Фото взято с Facebook-страницы Руслана Марцинкив

Когда начался эфир, на который пригласили мэра, тот пообещал, что в помещении телерадиокомпании отремонтируют лифт. Также починят постоянно протекающую крышу.

К слову, в комментариях к сообщению Марцинкива отметили, что тот лифт уже давно нуждается в замене. Как в свою очередь и сотни других в Ивано-Франковске.

Также городскому голове посоветовали "ходить ножками по лестнице вверх".

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Марцинкив и лифты: история с освящением

В 2015 году Руслан Марцинкив соревновался за кресло мэра Ивано-Франковска. Тогда он представлял "Свободу".

В рамках предвыборной кампании нынешний мэр вместе с другим "свободовцем" Олегом Капустяком принял участие в освящении лифта. Капустяк в том году баллотировался в горсовет.



Освящение лифта с участием Марцинкива состоялось на улице Степана Бандеры / Фото взято с Facebook-страницы Виталия Чепиноги

Освящение лифта состоялось 19 октября. А уже 18 ноября лифт сломался.

Освященный Марцинкивым лифт сломался: смотрите видео

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Текст сообщения Руслана Марцинкива о сломанном лифте на "Веже"

Застрял в лифте на ВЕЖЕ! Эфир может быть сорван!