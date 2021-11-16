Дети застряли в авто: в Канаде массовые оползни из-за ливней – впечатляющие кадры

Ливни в Канаде привели к оползням на некоторых автомагистралях. Из-за этого заблокировались трассы, а в некоторых регионах началась эвакуация.

Из-за оползней в горах застряли более 300 человек, в том числе 50 детей. Они оказались в ловушке на автомобильной трассе в горной местности вблизи городка Агасис.

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Также проливные дожди вызвали оползни в провинции Британская Колумбия.

Людей спасают вертолетами

В Канаде продолжается спасательная операция с привлечением вертолетов Вооруженных сил. По предварительной информации, на участке автотрассы могут находиться до 100 машин.

Оползни перекрыли движение на одном из участков автотрассы в районе города Агассис, расположенном в 97 километрах к востоку от Ванкувера. Спасателям удалось вывезти 14 человек. Несколько из них были доставлены в больницу. О жертвах информации нет.

В Британской Колумбии выпало уже 230 миллиметров осадков в виде дождя. Это составляет почти месячную норму. По данным синоптиков, может выпасть еще до 300 миллиметров осадков.

Последствия массовых ливней в Канаде / Фото CBC

Эвакуация целого города

В этой связи в регионе фиксируют массовые подтопления. Некоторые жители покинули свои дома. Например, власти города Мерит обязали всех горожан немедленно эвакуироваться.

Уровень воды в реке Мерита поднялся на высокий уровень. Вода затопила 2 моста и отрезала доступ к 3 мостам.

Вода на неопределенный срок вывела из строя местную водоочистную станцию. Существует риск утечки сточных вод, а это подвергнет людей личной опасности,

– отметили в мэрии города Мерит.

Интересно, что Мерит, где проживает почти 7 тысяч человек, страдал летом 2021 от аномальной жары и масштабных лесных пожаров.

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