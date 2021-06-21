Засыпаны камнями и грязью: под оккупированной Ялтой дома полностью ушли под воду

21 июня 2021 , 14:37
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Источник:

24 канал

Жители оккупированной Ялты продолжают бороться с последствиями мощных ливней. В городе затоплены подвалы, дворы, дороги. В некоторых поселках под Ялтой полностью затопило даже дома.

Эти дома засыпало камнями и грязью. Под водой остался также транспорт, сообщают оккупационные СМИ.

Кстати Наводнение в Ялте: количество пострадавших значительно возросло

Кроме того, пострадало газо-, энерго– и водоснабжение. Из Ялты эвакуировали около 1 400 человек. Для других организовали доставку питьевой воды.

Надвигаются новые ливни

В оккупированном Крыму снова объявили штормовое предупреждение. На полуостров идут новые ливни. Кстати, закрыли пляжи Крыма и Севастополя, которые охватило наводнение.

Непогода в Крыму: что нужно знать

  • В Крыму прошли сильные ливни. Поэтому полуостров затопило.
  • Кроме того, река Водопадная вышла из берегов, чрезмерные осадки вызвали наводнение.
  • Только за 6 часов ливней выпала месячная норма дождя.
  • 18 июня оккупанты объявили в Ялте режим чрезвычайной ситуации. В город запретили въезд, а жителям нельзя было выходить на улицу.
  • Для преодоления последствия дождей, привлекли военных.
  • Во время ливня в Ялте погиб 26-летний мужчина. Его отнесло потоком дождевой воды. Кроме того, по меньшей мере 43 человека пострадали.
  • Кроме Ялты, затопило и улицы Керчи.
Автор: Ольга Музика