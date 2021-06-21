Засыпаны камнями и грязью: под оккупированной Ялтой дома полностью ушли под воду

Жители оккупированной Ялты продолжают бороться с последствиями мощных ливней. В городе затоплены подвалы, дворы, дороги. В некоторых поселках под Ялтой полностью затопило даже дома.
Эти дома засыпало камнями и грязью. Под водой остался также транспорт, сообщают оккупационные СМИ.
Кстати Наводнение в Ялте: количество пострадавших значительно возросло
Кроме того, пострадало газо-, энерго– и водоснабжение. Из Ялты эвакуировали около 1 400 человек. Для других организовали доставку питьевой воды.
Надвигаются новые ливни
В оккупированном Крыму снова объявили штормовое предупреждение. На полуостров идут новые ливни. Кстати, закрыли пляжи Крыма и Севастополя, которые охватило наводнение.
Непогода в Крыму: что нужно знать
- В Крыму прошли сильные ливни. Поэтому полуостров затопило.
- Кроме того, река Водопадная вышла из берегов, чрезмерные осадки вызвали наводнение.
- Только за 6 часов ливней выпала месячная норма дождя.
- 18 июня оккупанты объявили в Ялте режим чрезвычайной ситуации. В город запретили въезд, а жителям нельзя было выходить на улицу.
- Для преодоления последствия дождей, привлекли военных.
- Во время ливня в Ялте погиб 26-летний мужчина. Его отнесло потоком дождевой воды. Кроме того, по меньшей мере 43 человека пострадали.
- Кроме Ялты, затопило и улицы Керчи.