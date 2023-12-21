Разрушение киевского метро: эксперты проверяют ненадлежащую эксплуатацию и застройку рядом

В Киеве специалисты проводят экспертизу, чтобы установить причины аварийной ситуации в метро. Эксперты уже обследовали конструкции.

Директор национального научного центра "Институт экспертиз им. Бокариуса" Сергей Тюленев в эфире национального телемарафона рассказал, что выполнение экспертизы будет длиться от двух до трех недель.

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Экспертиза киевского метрополитена продолжается

Тюленев сказал, что сейчас эксперты устанавливают причины возникновения разрушений тоннеля метро. Они стремятся выяснить, это нарушение при проектировании, при строительстве или при эксплуатации. Кроме этого, это может быть и внешнее влияние – строительство неподалеку от тоннеля метро и т.д.

К моменту обследования 12 декабря эксперты обнаружили в железобетонной сборной оправе много трещин, даже сквозные, из-за которых вода с породой попадает в тоннель.

Состояние конструкций еще больше ухудшилось

По словам Тюленева, по некоторым трещинам поставлены маяки без даты установки, часть из которых имеет повреждения. Через неделю состояние тоннелей еще больше ухудшилось – трещины увеличиваются, а части некоторых конструкций вообще отпадают.

При обследовании объекта 19 декабря зафиксировано, что на разрушенных участках установлены временные разгружающие конструкции, техническое состояние тюбингов (каркаса тоннеля, – 24 Канал) ухудшилось, возникли новые трещины, ширина раскрытия старых трещин постоянно увеличивается, у некоторых тюбингов наблюдается разрушение конструкций, вода продолжает поступать в тоннель,

– сказал Тюленев.

Для полноты исследования эксперты обследовали и гидротехническое сооружение – открытый канал, по которому течет русло реки Лыбидь.

Что предшествовало