Затопление в Оренбургской области: появились спутниковые снимки последствий
Российский Оренбург продолжает затапливать. Так, в сети обнародовали спутниковые кадры последствий затопления в Оренбургской области.
Напомним, в российском городе Орск прорвало плотину дамбы, из-за чего вода затопила город. Это произошло 5 апреля.
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Последствия затопления в Оренбургской области
В сети появились спутниковые снимки последствий затопления в Оренбургской области России. Фотографии, сделанные спутниками Maxar, опубликовали спутники опубликовали "Схемы".
Так, компания Maxar опубликовала снимки нескольких населенных пунктов Оренбургской области России, в частности областного центра, которые затопило из-за сезонных наводнений и прорыва дамбы в Орске.
Компания Maxar опубликовала снимки нескольких населенных пунктов Оренбургской области России, в частности областного центра, которые затопило в результате сезонных наводнений и прорыва дамбы в городе Орск. Наводнение продолжается вдоль многих рек и притоков реки Урал. Снимки были сделаны в период с третьего по девятое апреля 2024 года,
– говорится в сообщении.
Последствия затопления в Оренбургской области / Фото Maxar
Масштабы последствий затопления в Оренбургской области в России / Фото Maxar
Спутниковые снимки последствий затопления в Оренбургской области / Фото Maxar
Кадры затопления в Оренбургской области / Фото Maxar
Какая ситуация в Орске и Оренбурге: кратко
- В российском Орске, который затапливает водой, стало известно, что активизировались мародеры.
- Местные жители рассказали, что мародеры нагло растягивают вещи, залезают в магазины и в дома с лодочек. Их призывают эвакуироваться, однако они не хотят из-за того, что боятся за вещи.
- В российском Оренбурге также звучит сирена. Местных жителей призывают эвакуироваться из города.
- По последней информации, только в Оренбургской области было подтоплено более 10 тысяч домов и почти 13 тысяч участков.