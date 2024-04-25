Держит стадо от восстаний: почему жалобы затопленных россиян – бесполезны
Российский Орск оказался под водой из-за прорыва дамбы 5 апреля. На все жалобы от местного населения власти никаким образом не собираются реагировать.
Политолог, блогер Сергей Запорожский рассказал 24 Каналу, что задачей Кремля является удержание россиян от любых бунтов и восстаний. Однако они и сами не сильно стремятся что-то менять.
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Жалобы орчан
По словам политолога, история с затоплением Орска должна максимально обостриться из-за погружения российского населения в бедность. Именно тогда россияне начнут говорить открыто об этом властям.
Они (россияне – 24 канал) вроде и говорят об этом, будто оно есть, но вроде и ничего страшного. Когда ты теряешь дом и все, что у тебя было, включая обновку телевизора с похоронных твоего мужа, появляется момент, когда ты начинаешь задавать власти те вопросы, которые должен был бы задать давно,
– отметил Запорожский.
Действия российских властей
Однако у россиян остается проблема – они не выбирают власть, а тем более ту, которая будет перед ними отчитываться. По словам политолога, местная власть, которая получает от россиян жалобы, имеет только одну задачу – удержать "стадо" без митингов, восстаний и любых протестов.
Об акции против войны они никогда не додумаются. Для Украины выгодно, чтобы в России начался безжалостный и бессодержательный российский бунт,
– подчеркнул Запорожский.
Затопленный Орск: последние новости
- Мэр города Орска Василий Козупиц накануне затопления уверял россиян, что город под воду не уйдет. 3 апреля он выложил сообщение в соцсетях, где отчитался о проверке местной дамбы.
- Также мэр затопленного города отличился оправданием своего сына, который купил квартиру в Объединенный Арабских Эмиратах за 353 тысячи долларов. Он считает, что жителям затопленного Орска не так уж и тяжело, другое дело – его сын, который сейчас живет в жарком Дубае.
- Прорыв дамбы в Орске вызвал подтопление других населенных пунктов Томской и Кемеровской областей. Там уже затопило десятки домов, а волонтеры начали эвакуацию.