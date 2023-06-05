"Хотят покаяние": Затулина, признавшего, что Путин проигрывает войну, вызывают на партсборы

Депутату Госдумы России Константину Затулину грозит увольнение из-за его "проукраинских" высказываний. Сейчас его вызвали на партсборы.

Вероятно, хотят, чтобы тот публично извинился за критику путинской "СВО" (специальной военной операции).

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В настоящее время консультации по изгнанию Затулина из Госдумы ведут члены партии "Единой России". Пропагандистские СМИ пишут, что пока с "наказанием" для Затулина Кремль не определился.

Тем более что к депутату уже накопилось много претензий. Затулин также не может простить, что в 2021 году тот саботировал путинский законопроект "о гражданстве" и другие "косяки".

"Дедушка в бункере расстроился"

К слову, украинский журналист и блоггер Денис Казанский отметил, Таким образом, российские депутаты, вероятно, хотят заставить покаяться и признать, что так называемая "СВО" идет по плану.

"А то дедушка в бункере расстроился", – добавляет Казанский.

Затулин сказал, что Путину не победить Зеленского