Ймовірно, хочуть, аби той привселюдно вибачився за критику путінської "СВО" (спеціальної військової операції).

Увага Уже не "спецоперація": у Путіна заявили про "готовність досягти цілей в Україні іншими засобами"

Наразі консультації з приводу вигнання Затуліна з Держдуми ведуть члени партії "Єдиної Росії". Пропагандистські ЗМІ пишуть, що поки що з "покаранням" для Затуліна Кремль не визначився.

Тим більше, що до депутата вже накопичилося багато претензій. Затуліну також не можуть пробачити, що у 2021 році той саботував путінський законопроєкт "про громадянство" та інші "косяки".

"Дідусь у бункері засмутився"

До слова, український журналіст та блогер Денис Казанський зазначив, що таким чином російські депутати, ймовірно, хочуть змусити покаятися та визнати, що так звана "СВО" йде за планом.

"А то дідусь у бункері засмутився", – додає Казанський.

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