Что мешает продвижению ЦАХАЛ: военный эксперт из Израиля назвал 2 ключевых фактора

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что граница между Египтом и Сектором Газа должна быть закрыта, иначе Иерусалим не будет считать войну против ХАМАС законченной.

Речь идет о Филадельфийском коридоре – 14-километровая полоса земли, которая служит буферной зоной, через которую к террористам попадает вооружение. Военный эксперт с Израиля Давид Гендельман объяснил 24 Каналу, приблизит ли это Ближний Восток к победе над террористами и как быстро с военной точки зрения можно закрыть границу.

Важно Израиль готов вступить в войну с Хезболлой, – Нетаньяху

Что усложняет продвижение израильских войск на юге Сектора Газа

На юге Сектора Газа есть свои географические факторы, например, в отличие от северной части, там больше высотного строительства, к тому же там мощный комплекс подземных коммуникаций. Также усложняющим продвижение фактором является большое количество мирных жителей. То есть трудности, с которыми сталкивается ЦАХАЛ:

сложная наземная и подземная застройка;

большое количество гражданских.

"Все это приводит к тому, что продвижение там медленное", – подытожил военный эксперт из Израиля.

Возможно ли закрытие Филадельфийского коридора

Как отметил Гендельман, если цель по-прежнему состоит в свержении власти ХАМАС в Секторе Газа и уничтожении военных возможностей террористов, то для полного достижения этой цели нужно зачистить Филадельфийский коридор, через который осуществляется контрабанда оружия.

Сейчас на юге Сектора Газа основное наступление идет еще в районе Хан-Юниса, далее к югу Армия обороны Израиля пока не продвигалась.

Технически в военном плане захватить Филадельфийский коридор можно, но есть несколько усложняющих факторов,

– заметил военный эксперт из Израиля.

Прежде всего в Рафах, тоже расположенном на границе, сосредоточено большое количество беженцев из северной части Сектора Газы. В случае масштабных наземных действий их нужно переместить, а некуда, ведь пока израильское правительство не хочет их возвращения в северную часть Сектора Газа.

Кроме того, для масштабных действий на египетской границе нужна координация с Каиром, поскольку по мирному договору 1979 между Египтом и Израилем есть ограничения по количеству войск, которое можно держать в 3-километровой зоне.

Впрочем, когда Египту нужно было вести больше сил, чем положено по договору, в частично демилитаризованную зону на Синай для борьбы с тамошним филиалом ИГИЛ, то Израиль разрешил,

– сказал Гендельман.

Он предположил, что, возможно, сейчас негласно также можно будет добиться таких договоренностей. Пока чисто физически ЦАХАЛ не дошел туда. На юге войска не закончили работу, поэтому сейчас эта декларация имеет более политический эффект.

Война между ХАМАС и Израилем