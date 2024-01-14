Мовиться про Філадельфійський коридор – 14-кілометрову смугу землі, яка слугує буферною зоною, через яку до терористів потрапляє озброєння. Військовий експерт з Ізраїлю Давид Гендельман пояснив 24 Каналу, чи наблизить це Близький Схід до перемоги над терористами та наскільки швидко з військового погляду можна закрити кордон.

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Що ускладнює просування ізраїльських військ на півдні Сектора Гази

На півдні Сектора Гази є свої географічні фактори, наприклад, на відміну від північної частини, там більше висотного будівництва, до того ж там потужний комплекс підземних комунікацій. Також чинником, що ускладнює просування, є велика кількість мирних жителів. Тобто труднощі, з якими стикається ЦАХАЛ:

складна наземна та підземна забудова;

велика кількість цивільних.

"Все це призводить до того, що просування там повільне", – підсумував військовий експерт з Ізраїлю.

Чи можливе закриття Філадельфійського коридору

Як зазначив Гендельман, якщо мета, як і раніше, полягає у поваленні влади ХАМАС у Секторі Гази та знищенні військових можливостей терористів, то для повного досягнення цієї мети потрібно зачистити Філадельфійський коридор, через який здійснюється контрабанда зброї.

Зараз на півдні Сектора Гази основний наступ йде ще в районі Хан-Юніса, далі на південь Армія оборони Ізраїлю поки що не просувалася.

Технічно у військовому плані захопити Філадельфійський коридор можна, але є кілька факторів, що ускладнюють це,

– зауважив військовий експерт з Ізраїлю.

Насамперед у Рафах, який теж розташований на кордоні, зосереджена велика кількість біженців з північної частини Сектора Гази. У разі масштабних наземних дій їх треба перемістити, а нікуди, адже поки що ізраїльський уряд не хоче їх повернення у північну частину Сектора Гази.

Крім того, для масштабних дій на єгипетському кордоні потрібна координація з Каїром, оскільки за мирним договором 1979 року між Єгиптом та Ізраїлем є обмеження щодо кількості військ, яку можна тримати у 3-кілометровій зоні.

Втім, коли Єгипту потрібно було вести більше сил, ніж належить за договором, у частково демілітаризовану зону на Синай для боротьби з тамтешньою філією ІДІЛ, то Ізраїль дозволив,

– мовив Гендельман.

Він припустив, що можливо, зараз негласно також можна буде досягти таких домовленостей. Поки що суто фізично ЦАХАЛ не дійшов туди. На півдні війська не закінчили роботу, тому нині ця декларація має більш політичний ефект.

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