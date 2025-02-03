Есть большой прогресс, Трамп сделал новое заявление об окончании войны в Украине

Президент США пообещал как можно скорее положить конец войне в Украине. Для этого в ближайшее время он планирует встретиться с Владимиром Путиным.

3 февраля Дональд Трамп подписал подписал официальный приказ о назначении генерал-лейтенанта в отставке Кита Келлога специальным представителем по Украине и России, передает 24 Канал со ссылкой на AFP.

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Трамп высказался относительно завершения войны

Мы достигли большого прогресса в отношении России и Украины,

– сказал Трамп, не вдаваясь в подробности.

Ранее глава США сообщил, что его администрация запланировала переговоры с украинскими, а также российскими представителями.

В Офисе президента подтвердили, что Киев и команда Трампа пока согласовывают график предстоящих встреч.