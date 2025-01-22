Трамп хочет закончить войну в Украине за 100 дней: чего не учитывает план Трампа

Западные СМИ пишут, что президент США Дональд Трамп поручил генералу в отставке Киту Келлогу, который является спецпосланником Штатов по вопросам Украины, завершить войну в течение 100 дней. Американский лидер может давить и на Украину, и на Россию.

Трамп может давить на Киев, ограничивая военную помощь, и на Москву, наоборот предоставляя больше оружия для ВСУ и вводя мощные санкции против России. Такое мнение 24 Каналу озвучил военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов.

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"Его аналитики считают, что 100 дней хватит, даже если обе страны будут сначала несогласны вести такие переговоры. Он может давить на Украину, ограничивая поставки оружия. Он может давить на Россию, наоборот поставляя много оружия Украине, вводя более реальные санкции против Москвы", – предположил он.

План не учитывает "тараканы" Путина

Кирилл Сазонов отметил, что уже сейчас санкции против теневого флота очень плохо отразились на торговле России нефтью. Однако этот план Трампа рассчитан на цивилизованные страны.

То есть этот план может сработать в США, в Украине, в любой демократической стране. Он не учитывает то, что у Путина есть свои "тараканы" в голове. Ему на самом деле плевать на то, что будет с Россией, в какой ситуации она окажется, что там будет через 10 лет, сколько лет она будет вылезать из этого,

– подчеркнул военнослужащий ВСУ.

Путин хочет уничтожить Украину, нашу независимость любой ценой. Логики, здравого смысла и экономического расчета у кремлевского диктатора нет. Он вовсе не стремится сделать россиян богатыми.

"Поэтому он может не согласиться ни на какие предложения, даже с украинскими уступками. Я считаю, что именно так и будет. Поэтому Трамп будет в ярости. Поэтому Украина получит большую помощь от Штатов. Вместе мы будем давить на Путина, чтобы разбить его, его армию, выбивать ее из Украины", – сказал политолог.

По его словам, при таких условиях впоследствии Путин сам будет просить о мирных переговорах. Это будет долго, но это реальный путь. Сейчас же так называемый глава Кремля хочет только капитуляции Украины и на меньшее не соглашается.

Напомним, Дональд Трамп призвал Россию завершить войну в Украине. По его словам, в противном случае он может ввести новые санкции и пошлины на весь российский экспорт в США. Он пригрозил Путину, что "дальше будет только хуже". В то же время президент Штатов заявил, что "не хочет вредить России, потому что любит российский народ." Он также напомнил, что "имел хорошие отношения с Путиным".