Трамп може тиснути на Київ, обмежуючи військову допомогу, та на Москву, навпаки надаючи більше зброї для ЗСУ та вводячи потужніші санкції проти Росії. Таку думку 24 Каналу озвучив військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов.

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"Його аналітики вважають, що 100 днів вистачить, навіть якщо обидві країни будуть спочатку незгодні вести такі перемовини. Він може тиснути на Україну, обмежуючи постачання зброї. Він може тиснути на Росію, навпаки постачаючи багато зброї Україні, вводячи більш реальні санкції проти Москви", – припустив він.

План не враховує "таргани" Путіна

Кирило Сазонов зазначив, що вже зараз санкції проти тіньового флоту дуже погано відобразились на торгівлі Росії нафтою. Однак цей план Трампа розрахований на цивілізовані країни.

Тобто цей план може спрацювати у США, в Україні, у будь-якій демократичній країні. Він не враховує те, що у Путіна є свої "таргани" у голові. Йому насправді плювати на те, що буде з Росією, у якій ситуації вона опиниться, що там буде через 10 років, скільки років вона буде вилазити з цього,

– підкреслив військовослужбовець ЗСУ.

Путін хоче знищити Україну, нашу незалежність за будь-яку ціну. Логіки, здорового глузду та економічного розрахунку у кремлівського диктатора немає. Він зовсім не прагне зробити росіян багатими.

"Тому він може не погодитись ні на які пропозиції, навіть з українськими поступками. Я вважаю, що саме так і буде. Тому Трамп буде дуже розлючений. Тому Україна отримає більшу допомогу від Штатів. Разом ми будемо тиснути на Путіна, щоб розбити його, його армію, вибивати її з України", – сказав політолог.

За його словами, за таких умов згодом Путін сам буде просити про мирні переговори. Це буде довго, але це реальний шлях. Зараз же так званий очільник Кремля хоче лише капітуляції України й на менше не погоджується.

Нагадаємо, Дональд Трамп закликав Росію завершити війну в Україні. За його словами, в іншому випадку він може ввести нові санкції та мита на весь російський експорт до США. Він пригрозив Путіну, що "далі буде тільки гірше". Водночас президент Штатів заявив, що "не хоче шкодити Росії, бо любить російський народ." Він також нагадав, що "мав хороші відносини з Путіним".