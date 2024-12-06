Ветеран армии США ответил, реально ли остановить войну в 2025 году

Вероятность прекращения огня в 2025 году чрезвычайно низкая. Владимиру Путину нужно продолжать войну, поскольку диктатор зашел настолько далеко, что сначала необходимо найти способ, как медленно "охладить" экономику.

Если же Кремль прекратит войну, всех уволят с военных заводов и солдат демобилизуют, Путин получит сценарий румынского диктатора Николае Чаушеску. Подробнее 24 Каналу рассказал ветеран армии США и OSINT-аналитик Райан МакБет.

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Почему России нужно продолжать войну в 2025 году

"Я не вижу вероятности прекращения огня, и говорю это потому, что Россия буквально не может выиграть войну. Сейчас, когда я говорю, что не может выиграть войну, то использую американскую аналогию", – подчеркнул МакБетт.

Если Россия победит, по его словам, их экономика пойдет критически на спад. Уровень инфляции в стране-агрессоре составляет 21%. С 2022 года цены выросли на 30%. Буквально каждый человек в России либо служит в армии, либо работает на заводе по производству боеприпасов. Поэтому безработица у них чрезвычайно низкая – около 2,2%.

Если Россия выиграет войну, и завтра будет прекращение огня, "колеса" оторвутся от их экономики. Итак, Путину нужно продолжать войну, потому что они зашли настолько далеко, что им нужно найти способ медленно охладить свою экономику. Ведь если они прекратят войну таким образом, всех уволят с работы на заводах по производству боеприпасов, и солдаты демобилизуются, что будет дальше?

– подчеркнул ветеран армии.

Путин получит сценарий румынского диктатора Николае Чаушеску, которого расстреляли за преступления против государства. В России есть миллионы молодых людей, которые умеют пользоваться огнестрельным оружием, знают военную тактику и не имеют работы.

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"Я видел это в Ираке, когда в Ираке было 70% занятости. Это не сработало для тамошней правящей власти и не сработает для России. Поэтому я не вижу прекращения огня, потому что экономика России зависит от продолжения войны прямо сейчас", – констатировал он.

К слову, глава МИД Андрей Сибига заявил, что Россия стремится к "Ялте-2" или по крайней мере "Минск-3". Однако Украина не согласится на это, поскольку должен быть справедливый мир.