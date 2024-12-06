Якщо ж Кремль припинить війну, всіх звільнять з військових заводів та солдатів демобілізують, Путін отримає сценарій румунського диктатора Ніколае Чаушеску. Детальніше 24 Каналу розповів ветеран армії США та OSINT-аналітик Раян МакБет.

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Чому Росії потрібно продовжувати війну у 2025 році

"Я не бачу ймовірності припинення вогню, і кажу це тому, що Росія буквально не може виграти війну. Зараз, коли я кажу, що не може виграти війну, то використовую американську аналогію", – наголосив МакБет.

Якщо Росія переможе, за його словами, їхня економіка піде критично на спад. Рівень інфляції в країні-агресорці становить 21%. З 2022 року ціни зросли на 30%. Буквально кожна людина в Росії або служить в армії, або працює на заводі з виробництва боєприпасів. Тому безробіття у них надзвичайно низьке – близько 2,2%.

Якщо Росія виграє війну, і завтра буде припинення вогню, "колеса" відірвуться від їхньої економіки. Отже, Путіну потрібно продовжувати війну, тому що вони зайшли настільки далеко, що їм потрібно знайти спосіб повільно охолодити свою економіку. Адже якщо вони припинять війну у такий спосіб, всіх звільнять з роботи на заводах з виробництва боєприпасів, і солдати демобілізуються, що буде далі?

– наголосив ветеран армії.

Путін отримає сценарій румунського диктатора Ніколае Чаушеску, якого розстріляли за злочини проти держави. У Росії є мільйони молодих людей, які вміють користуватися вогнепальною зброєю, знають військову тактику та не мають роботи.

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"Я бачив це в Іраку, коли в Іраку було 70% зайнятості. Це не спрацювало для тамтешньої панівної влади й не спрацює для Росії. Тому я не бачу припинення вогню, бо економіка Росії залежить від продовження війни просто зараз", – констатував він.

До слова, глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що Росія прагне "Ялти-2" або принаймні "Мінськ-3". Проте Україна не погодиться на це, оскільки повинен бути справедливий мир.