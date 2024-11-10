Как завершится война в Украине: экс-командующий НАТО поделился прогнозом

Дональд Трамп пообещал, что быстро покончит с войной в Украине. На Западе делают предположение, каким образом будущий глава США планирует завершить конфликт. Свое мнение высказал экс-командующий НАТО.

Бывший командующий НАТО Джеймс Ставридис в эфире CNN спрогнозировал, что российско-украинская война закончится тем, что президент Путин таки отберет 20 процентов территории Украины, передает 24 Канал со ссылкой на Newsweek.

Смотрите также Россия собрала 50 тысяч солдат, в частности из КНДР, в Курской области и может начать наступление, – NYT

Каким будет конец войны в Украине

Новоизбранный президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о своей способности завершить войну в Украине за 24 часа. Ставридис сказал, что если республиканцу удастся это сделать, он будет первым, кто проголосует за присуждение ему Нобелевской премии.

По словам адмирала в отставке, Трамп будет давить на обе стороны конфликта, чтобы усадить их за стол переговоров. В конце концов, российская агрессия в Украине будет иметь похожий конец, как и Корейская война.

Путин, к сожалению, будет иметь примерно 20 процентов Украины, ту часть, которую он сейчас удерживает, но остальная Украина, 80 процентов, все эти ресурсы, подавляющее большинство населения, они остаются демократическими, свободными,

– сказал Ставридис.

Он добавил, что Украина также получит путь в НАТО, возможно, через три – пять лет.

По его мнению, переговоры о прекращении огня и окончательное урегулирование займут месяцы.

Ставридис также сказал, что соглашение, вероятно, будет включать какую-то демилитаризованную зону между двумя сторонами, так же, как и в случаи с Кореей. И, возможно, ее будут патрулировать европейские солдаты.

К слову, недавно издание WSJ обнародовало так называемый "мирный план" Трампа. В нем говорится, что Киев заставят отказаться от НАТО и части территорий.