В Константиновке завершили идентификацию жертв ракетного удара по торговому центру

Россия ударила по торговому центру в Константиновке 9 августа. Только теперь прокуратура завершила процесс идентификации жертв ракетного удара

По данным Офиса генпрокурора, Россия ударом унесла жизни трех украинских детей. К сожалению, целом в результате удара по Константиновке погибло 14 человек.

Смотрите также Дрон подсвечивает ей цель: чем особенная ракета Х-38, которой Россия ударила по ТЦ в Константиновке

Прокуратура рассказала о завершении процесса идентификации погибших

В Константиновке завершен процесс идентификации и опознания тел погибших в результате ракетного удара по торговому центру. По окончательным данным, в результате атаки вооруженных сил России погибли 14 человек, в том числе трое детей – девочки 9, 11 и 16 лет,

– заявили в прокуратуре.

Там добавили, что получили ранения различной степени тяжести 44 человека.

Смотрите также В Константиновке завершили разбор завалов торгового центра

Россия ударила по торговому центру в Константиновке ориентировочно в 11:05 9 августа. По предварительным данным, враги попали по городу ракетой "Х-38".