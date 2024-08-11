За даними Офісу генпрокурора, Росія ударом забрала життя трьох українських дітей. На жаль, загалом внаслідок удару по Костянтинівці загинуло 14 людей.

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Прокуратура розповіла про завершення процесу ідентифікації загиблих

У Костянтинівці завершено процес ідентифікації та упізнання тіл загиблих внаслідок ракетного удару по торговельному центру. За остаточними даними, в результаті атаки збройних сил Росії загинули 14 осіб, в тому числі троє дітей – дівчатка 9, 11 та 16 років,

– заявили в прокуратурі.

Там додали, що зазнали поранень різного ступеня тяжкості 44 людини.

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Росія вдарила по торговому центру в Костянтинівці орієнтовно о 11:05 9 серпня. За попередніми даними, вороги влучили по місту ракетою "Х-38".