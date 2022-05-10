"Завезти лекарства и продукты невозможно": из-за россиян ситуация в Изюме остается критической

Из-за действий российских оккупантов ситуация в Изюме на Харьковщине остается очень сложной. Гуманитарная ситуация в городе критична, ведь туда невозможно завезти лекарства и продукты.

Об этом 24 каналу рассказал секретарь Изюмского городского совета Константин Петров. Если же говорить о боях украинских военных с оккупантами, то в самом Изюме уже не так "горячо", поскольку они продолжаются за пределами города.

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По словам Петрова, в настоящее время в Изюме остаются примерно 12 – 14 тысяч человек.

Гуманитарная ситуация очень сложна, поскольку завезти туда и продукты, и лекарства невозможно,

– отметил секретарь горсовета.

В городе почти нет связи. Раньше были места, куда местные жители могли выходить и хоть как-то связываться со своими родными. Иногда связь появляется, но это лишь единичные случаи.

"Вообще, там полностью отсутствуют коммунальные услуги: электроснабжение, газ, вода. Этого всего нет в городе", — рассказал Петров.

В Изюме нашли людей под завалами

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что в Изюме российские оккупанты еще в начале марта разрушили жилой пятиэтажный дом и оставили людей под завалами. Теперь там обнаружили тела 44 погибших. Впрочем, к сожалению, такой дом в городе не один.

Рядом есть еще один дом. Именно эти дома в период с 7 по 10 марта российские оккупанты обстреливали из танков,

– рассказал секретарь Изюмского горсовета.

По словам Петрова, спасатели пытались разобрать эти завалы. Однако это было невозможно сделать из-за отсутствия спецтехники.

"Город тогда был пополам разделен. Одна часть оккупирована и спецтехника была размещена именно в оккупированной части", — добавил Петров.

Ситуация в Харьковской области: коротко

В Харьковской ОВА рассказали, что Изюм остается горячей точной в области. Вооруженные Силы Украины удерживают свои позиции, но город уже более 2 месяцев находится под оккупацией.

На Харьковщине в селе Богуславка российские военные пытались пересечь обмелевшую реку Оскол. Однако их техника застряла в иле, так что оккупанты остались без двух боевых танков.

В Харьковской области россияне 7 мая в очередной раз обстреляли город Богодухов. Как сообщили в прокуратуре, на месте российского нападения загорелись грузовики и нежилые здания.

Российские оккупанты ночью 7 мая нанесли очередной удар по Харьковской области. В результате попадания вражеского снаряда вспыхнул музей Григория Сковороды.

В Изюмском горсовете рассказали о критической ситуации в городе: смотрите видео