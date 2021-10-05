Завидуем, что у вас был такой президент, – Ясько после посещения Саакашвили в Грузии
5 октября 2021 , 18:49Читати новину українською
Источник:"Сегодня"
Нардеп от "Слуги народа" Елизавета Ясько приехала в Грузию. Она посетила своего любимого Михаила Саакашвили в Рустави.
Политики провела в тюрьме в Саакашвили полтора часа. После этого она пообщалась с журналистами.
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Мы очень завидуем в Украине, что у вас был такой президент, как Саакашвили,
– сказала Ясько.
Что этому предшествовало
Саакашвили и Ясько опубликовали 1 октября видео, где заявили, что они пара. Девушка полностью поддерживает любимого. Их отношения длятся уже больше года.
После задержания Саакашвили политик заявила, что отправится в Грузию. Уже 5 октября журналисты заметили девушку возле тюрьмы в Рустави.
Что известно о задержании Саакашвили
- Саакашвили задержали 1 октября в Грузии. Ранее против него заочно открыли дела в стране.
- Затем Саакашвили объявил себя политзаключенным и начал голодовку.
- Власти Грузии выступают категорически против того, чтобы помиловать экс-президента.
- На фоне задержания политика в стране начались протесты.