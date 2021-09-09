Зависит от их шагов: США не спешат признавать власть талибов

Белый дом не спешит признавать недавно сформированное правительство "Талибана" официальной властью в Афганистане. В администрации Байдена отметили, что признание будет зависеть от действий талибов.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Один из главных индикаторов для талибов – соблюдение прав человека.

Ранее "Талибан" планирует провести выборы в Афганистане через полгода, – СМИ

Мир будет следить, как в Афганистане будут относиться к женщинам

Мир будет следить, позволяют ли они американским гражданам и тем, кто хочет это сделать, выезжать, и как они относятся к женщинам и девушкам по всей стране,

– рассказала Псаки.

Пресс-секретарь подчеркнула, что никаких сроков для признания талибов США не устанавливают, поэтому когда это произойдет и произойдет ли вообще – неизвестно.

Отметим, еще 6 сентября президент Байден отметил, что к признанию талибов "еще очень далеко".

В "Талибане" говорят, что нынешнее правительство – переходное

Между тем, в "Талибане" сообщили, что правительство, которое сформировали 7 сентября – только переходное. Через пол года боевики планируют провести в стране выборы и на основе голосования выбрать постоянную власть.

В Афганистане до сих пор около 100 американцев

В "Талибане" говорят, что в постоянное правительство смогут попасть даже женщины, однако пока в переходном Кабмине – нет ни одной женщины.

Также представители талибов уверяют, что именно после создания постоянного правительства страну смогут покинуть все желающие. Однако для этого нужно будет иметь надлежащие документы. По словам Джен Псаки, в Афганистане осталось около 100 американцев. Госдеп работает над их эвакуацией.

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Что известно о сформированном правительстве талибов