В Ростовской области горел завод "Атлас": комбинат атаковали неизвестные БПЛА
- В Ростовской области России произошел пожар на заводе "Атлас", который зафиксировали спутниковые снимки.
- Местные власти сообщили об отражении воздушной атаки неизвестных БПЛА, которые якобы были уничтожены в нескольких районах.
В Ростовской области России ночь на 23 июня была абсолютно неспокойной. Очевидцы сообщали, что в этом регионе произошло возгорание на заводе "Атлас"
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал "Крымский ветер".
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Что известно о пожаре на заводе "Атлас" в Ростовской области
Мониторинговая группа "Крымского ветра" зафиксировала пожар на комбинате "Атлас" Росрезерва возле Каменск-Шахтинского в Ростовской области. О возгорании стало известно со спутниковых снимков.
В сети также распространяли видео со взрывами в Ростовской области этой ночью.
В Ростовской области была неспокойная ночь: смотрите видео
Это производственная база №7, Федеральное государственное казенное предприятие (ФГКУ), Южное территориальное управление (ЮТУ) Росрезерва. Здесь используют подземное хранение нефтепродуктов,
– отметили в канале.
В Ростовской области горел комбинат "Атлас" / Фото из телеграм-канала "Крымский ветер"
Впоследствии местные власти сообщили, что в Ростовской области ночью якобы шло отражение воздушной
атаки. Неизвестные БпЛА якобы уничтожены в Миллеровском, Каменском, Тарасовском, Боковском, Милютинском районах.
Чиновники также подтвердили, что в результате атаки на промышленное предприятие Каменского района
произошло возгорание.
Стоит отметить, что это уже далеко не первое возгорание на этом комбинате. Ранее пожар там происходил в ноябре 2024 года, тогда завод поразили Силы обороны Украины.