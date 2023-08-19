В Украине могут производить БМП CV-90: у Зеленского рассказали о процедурах
Украина подписала декларацию о намерениях запустить производство шведских боевых машин пехоты CV-90 в Украине. Конкретные договоренности подпишут впоследствии.
В эфире телемарафона пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров рассказал подробности изготовления CV-90 в Украине.
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Когда в Украине будут производить БМП CV-90
Никифоров сказал, что есть желаемая дата, когда может сойти с конвейера первый CV-90. Однако он не уверен, что уже можно об этом говорить. В этом направлении еще нужно подписать ряд документов.
Когда будет развернуто? Здесь конкретики больше, но я не думаю, что имею право это говорить. Сейчас было подписано право на намерения. Затем будут подписаны конкретные договоренности,
– сказал Никифоров.
БМП CV-90 и не только: ключевые моменты визита Зеленского в Швецию
- 19 августа президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина и Швеция договорились о намерениях производить и ремонтировать БМП CV-90 на территории Украины.
- Он отметил, что воины уже эффективно используют их на передовой.
- Кроме того, уже начались тестовые испытания самолетов. Gripen с участием украинских пилотов. Зеленский рассказал, что во время визита в Швецию подробно обсудил предстоящие шаги по возможности открыть тематику получения Украиной этих истребителей.
- Также Швеция анонсировала передачу 13 пакетов военной помощи для Украины. В пакет помощи войдут боеприпасы для ПВО, запчасти для боевых машин, оборудование для разминирования.