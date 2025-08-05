Мусоросжигательный завод "Энергия" в Дарницком районе Киева не соответствует нормам утилизации отходов. Это предприятие также не может утилизировать все отходы, которые собираются в столице.

Об этом в интервью 24 Каналу сказал председатель Дарницкой РГА Александр Ковтунов.

К теме На ремонт и замену лифтов в Дарницком районе потратят 115 миллионов – это рекорд для Киева

В чем проблема в работе завода "Энергия" в Киеве?

Дарницкий район остается наиболее нагруженным в Киеве в экологическом плане. На его территории работают два крупных промышленных объекта – мусоросжигательный завод "Энергия" и Бортническая станция аэрации.

Оба предприятия существенно влияют на состояние атмосферного воздуха, хотя районная администрация не имеет прямого влияния на их деятельность. Жители района пока не наблюдают явных нарушений экологического законодательства, но объекты устарели и не соответствуют современным стандартам, отмечает Александр Ковтунов.

Он также напомнил, что сжигание мусора в большинстве европейских стран запрещено, но "Энергия" остается единственным предприятием в Украине, занимающимся этим на промышленном уровне.

Чиновник отметил, что завод не способен переработать весь объем отходов, что собирается в столице, а городские полигоны уже переполнены. Вопрос модернизации Бортнической станции аэрации обсуждается годами, в том числе и с участием международных доноров, но четкой информации о ходе работ нет.

Мы уже подошли к черте, когда необходимо внедрять новейшие технологии утилизации отходов. Речь идет не только о твердых бытовых, но и о других видах отходов. Наш завод "Энергия" не соответствует современным нормам и не может утилизировать все отходы города,

– говорит председатель Дарницкой РГА.

Ковтунов подчеркнул, что нужно срочно внедрять новейшие технологии, иначе полигоны завода "Энергия" очень скоро станут непригодными.