Про це в інтерв'ю 24 Каналу сказав голова Дарницької РДА Олександр Ковтунов.

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У чому проблема в роботі заводу "Енергія" у Києві?

Дарницький район залишається найбільш навантаженим у Києві в екологічному плані. На його території працюють два великі промислові об’єкти – сміттєспалювальний завод "Енергія" та Бортницька станція аерації.

Обидва підприємства суттєво впливають на стан атмосферного повітря, хоча районна адміністрація не має прямого впливу на їхню діяльність. Жителі району наразі не спостерігають явних порушень екологічного законодавства, але об’єкти застаріли й не відповідають сучасним стандартам, зазначає Олександр Ковтунов.

Він також нагадав, що сміттєспалювання у більшості європейських країн заборонене, але "Енергія" залишається єдиним підприємством в Україні, що займається цим на промисловому рівні.

Посадовець наголосив, що завод не здатен переробити весь обсяг відходів, що збирається у столиці, а міські полігони вже переповнені. Питання модернізації Бортницької станції аерації обговорюється роками, зокрема й за участі міжнародних донорів, але чіткої інформації про хід робіт немає.

Ми вже підійшли до межі, коли необхідно впроваджувати новітні технології утилізації відходів. Мовиться не лише про тверді побутові, а й про інші види відходів. Наш завод "Енергія" не відповідає сучасним нормам і не може утилізувати всі відходи міста,

– каже голова Дарницької РДА.

Ковтунов підкреслив, що потрібно терміново впроваджувати новітні технології, інакше полігони заводу "Енергія" дуже скоро стануть непридатними.