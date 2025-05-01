По меньшей мере 8 успешных попаданий: фото последствий удара по заводу дронов под Москвой
- 28 мая дроны атаковали завод "Кронштадт" в Московской области, нанеся успешный удар.
- Зафиксировано по меньшей мере 8 попаданий.
28 мая дроны атаковали завод "Кронштадт" в Московской области. Спутниковые снимки свидетельствуют об успешности удара.
Известно, что "Кронштад" занимается производством беспилотников, в частности разведывательных БПЛА "Орион". Также именно здесь выпускается новая российская крылатая ракета "Бандероль", передает 24 Канал.
Смотрите также Около десятка объектов под угрозой: как ВСУ могут использовать Taurus от Германии
Что известно
В сети пишут, что завод атаковали 10 дронов, 8 из которых попали точно в цель. Интересно, что беспилотники залетели через световые фонари, самую хрупкую часть стеклянной крыши.
Телеграмм-каналы распространили видео, на котором зафиксировано по меньшей мере восемь попаданий по предприятию в Дубнах.
Удар по заводу россиян под Москвой: смотрите видео
Telegram-канал Dnipro Osint отмечает, что удар был направлен на центральную часть цеха – вероятно, цех конечной сборки дронов.
После того, как дроны без труда пробили крышу, начался сильный пожар. "Это уже может указывать на результативность удара, потому что так или иначе из строя выведено 1/3 цеха, если не весь вообще", – написали аналитики.