По меньшей мере 8 успешных попаданий: фото последствий удара по заводу дронов под Москвой

28 мая дроны атаковали завод "Кронштадт" в Московской области. Спутниковые снимки свидетельствуют об успешности удара.

Известно, что "Кронштад" занимается производством беспилотников, в частности разведывательных БПЛА "Орион". Также именно здесь выпускается новая российская крылатая ракета "Бандероль", передает 24 Канал.

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Что известно

В сети пишут, что завод атаковали 10 дронов, 8 из которых попали точно в цель. Интересно, что беспилотники залетели через световые фонари, самую хрупкую часть стеклянной крыши.

Телеграмм-каналы распространили видео, на котором зафиксировано по меньшей мере восемь попаданий по предприятию в Дубнах.

Удар по заводу россиян под Москвой: смотрите видео

Telegram-канал Dnipro Osint отмечает, что удар был направлен на центральную часть цеха – вероятно, цех конечной сборки дронов.

После того, как дроны без труда пробили крышу, начался сильный пожар. "Это уже может указывать на результативность удара, потому что так или иначе из строя выведено 1/3 цеха, если не весь вообще", – написали аналитики.