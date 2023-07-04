Что заминировано на "Крымском титане": Бариев рассказал о действиях россиян на заводе
Российские оккупанты на заводе "Крымский титан" заминировали отстойники по периметру, чтобы туда не могли зайти ВСУ. Также враг разместил возле завода ЗРПК "Панцирь-С1".
Об этом 24 Каналу рассказал член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев. По его словам, о заминировании самого здания "Крымского титана" пока неизвестно.
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Россияне хотят помешать ВСУ
Эскендер Бариев отметил, что оккупанты размещают возле "Крымского титана" ЗРПК "Панцирь-С1", чтобы ВСУ не атаковали завод. Это опасно как для Украины, так и других стран. Известно, что враг устанавливает ракетные комплексы и в местах, где находятся гражданские.
Относительно "Крымского титана" есть информация, что по периметру от отстойников действительно заминировано, чтобы ВСУ не могли пройти. Пока не могу подтвердить, что само здание заминировано,
– сообщил он.
Сейчас захватчики беспокоятся о собственной опасности, потому что из-за подрыва Каховской ГЭС у них не хватает пресной воды для обеспечения полного цикла работы "Крымского титана".
Бариев о заминировании "Крымского титана": смотрите видео
Планы оккупантов на заводе "Крымский титан"
- В украинской разведке 12 июня сообщили, что после подрыва Каховской ГЭС на заводе "Крымский титан" в Армянске до критического уровня нарушились процессы производства. Там предположили, что россияне хотят остановить или подорвать этот завод.
- Впоследствии спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что угроза подрыва завода "Титан" в Крыму очень большая. При подрыве в зону опасности может попасть не только Украина, но и территория России, Румынии и Турции.
- Ресурс Evocation.info написал, что российские оккупанты продолжают готовиться к теракту на заводе "Крымский титан" в оккупированном Армянске.
- Партизаны из движения "Атеш" рассказали, что захватчики заминировали завод "Крымский титан". Украинские партизаны рассказали, что город Армянск находится в "красной зоне риска".