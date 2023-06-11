В Ростове мощно горит территория завода "Ростсельмаш" – крупнейшего в России
В России очередной пожар. На этот раз огонь вспыхнул на заводе страны-агрессора "Ростсельмаш".
Пожар вспыхнул в Ростове на улице Менжинского. Об этом со ссылкой на росСМИ, пишет 24 Канал.
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Что известно о пожаре на "Ростсельмаше"
Во вражеских телеграмм-каналах рассказали, что огонь вспыхнул на территории завода "Ростсельмаш". Заявили, что якобы на площади в 80 квадратных метров горят "покрышки".
Существует угроза распространения пожара на соседние склады,
– отметили в пресс-службе вражеского МЧС.
Кстати, "Ростсельмаш" – это крупнейшее предприятие России по производству сельскохозяйственной техники. В сети уже обнародовали кадры с места пожара.
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Пожар в Ростове: смотрите видео
Как горит "Ростсельмаш": смотрите видео
На вокзале в Уфе произошел масштабный пожар
- 9 июня в Уфе произошел масштабный пожар. На железнодорожном вокзале загорелись цистерны с горючим.
- К тушению привлекли 17 единиц техники, даже пожарный поезд и катер.
- Кстати, некоторые российские пропагандисты запутались, где же произошел пожар. Одни издания сообщали о возгорании на складе, другие – на железнодорожных путях.