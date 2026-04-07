Несмотря на это, компания уже имеет скандальную репутацию из-за сорванных проектов в Украине и Польше. Об этом пишет ZAXID.NET.

Смотрите также Повсюду нужно ходить с пакетом: почему в Японии нет мусорников

Что известно о проекте в Хмельницком?

Польская инжиниринговая компания Control Process S.А может стать подрядчиком строительства мусороперерабатывающего завода в Хмельницком. По информации источников, именно она победила в тендере, который проводил Европейский банк реконструкции и развития, однако сейчас продолжаются формальные процедуры согласования результатов. После их завершения должно состояться подписание контракта.

Строительство комплекса является одним из крупнейших экологических инфраструктурных проектов региона. Общая стоимость составляет около 36,5 миллиона евро. Из этой суммы 28,5 миллиона евро предусмотрены как кредит ЕБРР, еще 5 миллионов евро – грант Европейского Союза, а примерно 3 миллиона евро обеспечит местный бюджет.

Закупка происходила по процедурам ЕБРР и неоднократно перезапускалась. В то же время в открытом доступе отсутствует информация о полном списке участников и их ценовые предложения, поэтому официального подтверждения победителя пока нет.

В случае подписания соглашения этот контракт станет вторым крупным мусороперерабатывающим проектом компании в Украине.

В какие скандалы попадала эта компания ранее?

Несмотря на возможную победу в тендере, Control Process S.A имеет противоречивую репутацию из-за ряда проблемных проектов как в Польше, так и в Украине.

В частности, в 2019 году коммунальное предприятие PWiK Jarocin разорвало контракт с дочерней компанией группы на модернизацию очистных сооружений в Целче. Заказчик заявлял, что подрядчик не выполнил значительный объем работ, оставил объект и не подавал финансовой отчетности.

Похожая ситуация возникла и в польском городе Коло, где после расторжения контракта на реконструкцию очистных сооружений между сторонами начались судебные споры.

В Украине наиболее резонансным стал проект строительства мусороперерабатывающего завода во Львове. Его реализовывали при поддержке ЕБРР и ЕС, однако объект до сих пор не введен в эксплуатацию. По данным города и ЛКП "Зеленый город", подрядчик систематически срывал дедлайны, не завершил проектирование и строительные работы в определенные сроки.

В 2025 году на строительстве произошел пожар, который, по предварительным выводам, мог быть вызван нарушением правил безопасности. В результате инцидента была повреждена часть оборудования, приобретенного за средства Европейского Союза.

В марте 2026 года контракт с польским подрядчиком был официально расторгнут. Кроме того, ING Bank Śląski выплатил Львову 3,6 миллиона евро банковской гарантии из-за невыполнения условий соглашения.

Что известно о строительстве завода во Львове?