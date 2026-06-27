Производили пусковые установки для "Сармата": подробности о заводе "Титан-Баррикады", который уничтожили ВСУ

Украинские военные в очередной раз нанесли удары на большие расстояния по россиянам. Силы обороны обстреляли ракетами "Фламинго" завод "Титан-Баррикады".

Об этом сообщили в ASTRA.

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Что известно о заводе "Титан-Баррикады"?

В ночь на 27 июня жители Волгоградской области сообщали о взрывах и пожаре во время ночной атаки. OSINT-аналитики установили, что дым поднимается с территории предприятия АО ФНПЦ "Титан-Баррикады".

"Титан-Баррикады" — это оборонное предприятие, занимающееся производством артиллерийской и ракетной техники. Это один из ключевых и наиболее засекреченных объектов российского оборонно-промышленного комплекса, входящий в состав госкорпорации "Роскосмос".

Завод работает в полном цикле: от разработки и научно-исследовательских работ до серийного производства вооружений. Из-за войны против Украины предприятие находится под санкциями ЕС, США, Канады, Японии и других стран.

Здесь разрабатывают, испытывают и производят наземные пусковые установки и другое оборудование для стратегических ракетных комплексов типа "Ярс", "Тополь-М" и "Сармата".

Также оккупанты там изготавливают самоходные пусковые установки для "Искандер-М", тяжелые артиллерийские системы крупного калибра, а также морские артиллерийские и береговые противокорабельные комплексы.

Подробности атаки Сил обороны по Волгоградской области

Внезапный режим ракетной опасности посреди ночи объявили в российском Волгограде. И не зря — в городе раздалась серия громких взрывов.

Обозреватели сразу написали о попадании как минимум двух ракет FP-5 "Фламинго" по заводу "Титан-Баррикады". По предварительным данным, геолокация показала поражение цеха № 2 и производственного корпуса цеха № 38.

Это российское предприятие оборонной промышленности является одним из ключевых для армии оккупантов. Оно специализируется на артиллерийской и ракетной технике, в частности на компонентах для "Искандер-М", "Тополь-М" и другого вооружения.

Также оккупанты сообщили, что в результате атаки якобы пострадали 10 человек. В местах попадания ракет вспыхнул сильный пожар, который вражеские службы впоследствии начали ликвидировать.