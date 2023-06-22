Фундаментальная катастрофа: в ОП назвали три вещи, которые сдержат Россию от уничтожения завода "Титан"

Российские оккупанты заминировали химический завод "Крымский титан", расположенный в Армянске. Есть только три вещи, которые способны усмирить захватчиков от новой массовой катастрофы.

Об этом 24 Каналв рассказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк. По его словам, если российские оккупанты взорвут завод "Титан", то это будет просто фундаментальная катастрофа.

Смотрите также Стратегическая ошибка или успешный шантаж: чем может обернуться для России подрыв Каховской ГЭС

Авария на этом заводе способна уничтожить акваторию Азовского моря, а также частично Черного. Последствия ощутят в Херсонской, Одесской и Николаевской областях.

Какие шаги могут остановить Россию

Как подчеркнул Подоляк, Россия – это единственная страна, где скептически относятся к человеческой жизни. Оккупанты просто будут все уничтожать и оставлять за собой выжженную землю. Российский диктатор Путин неоднократно об этом намекал и демонстрировал это своими ракетными обстрелами.

Смотрите интервью с Михаилом Подоляком на ютубе 24 Канала

Мир должен значительно жестче реагировать на действия России после подрыва Каховской ГЭС. Следует осознать, что "красных линий" буквально уже не существует. Россию можно остановить, если ее заставят уяснить ряд важных вещей.

Единственное, что сегодня должно сдерживать все это – понимание Россией трех вещей. Первое – у Украины будут все инструменты для справедливого финала войны. Второе – юридическая ответственность России будет в любом случае. Третье – если вы захотите совершить преступление с использованием оружия массового поражения, получите такой же ответ. Точно такой же удар оружием массового поражения,

– подчеркнул Подоляк.

Угроза на "Крымском титане": коротко

В украинской разведке сообщили, что из-за теракта на Каховской ГЭС процессы производства на заводе "Крымский титан" были существенно нарушены. Также инженерные подразделения оккупантов минировали цеха предприятия и закладывали взрывчатку на заводской и прилегающей территории.

Кандидат химических наук и блогер Глеб Репич обьяснил, что может произойти, если россияне взорвут завод "Титан". Он рассказал о возможных последствиях от катастрофы.

Россияне уже проверяли систему оповещения на случай аварии. Об этом сообщали источники партизанского движения "Атеш"