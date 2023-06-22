Про це 24 Каналу розповів радник голови ОПУ Михайло Подоляк. За його словами, якщо російську окупанти підірвуть завод "Титан", то це буде просто фундаментальна катастрофа.

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Аварія на цьому заводі здатна знищити акваторію Азовського моря, а також частково – Чорного. Наслідки відчують в Херсонський, Одеській та Миколаївській областях.

Які кроки можуть зупинити Росію

Як наголосив Подоляк, Росія – це чи не єдина країна, де скептично ставляться до людського життя. Окупанти просто будуть усе знищувати і залишати за собою випалену землю. Російський диктатор Путін неодноразово на це натякав і демонстрував своїми ракетними обстрілами.

Дивіться інтерв'ю з Михайлом Подоляком на ютубі 24 Каналу

Світ мав би значно жорсткіше реагувати на дії Росії після підриву Каховської ГЕС. Потрібно усвідомити, що "червоних ліній" буквально вже не існує. Росію можна зупинити, якщо її змусять усвідомити низку важливих речей.

Єдине, що сьогодні має стримувати все це – розуміння Росією трьох речей. Перше – Україна матиме всі інструменти для справедливого фіналу війни. Друге – юридична відповідальність Росії буде в будь-якому випадку. Третє – якщо ви захочете вчинити злочин з використанням зброї масового ураження, то отримаєте таку ж відповідь. Точно такий самий удар зброєю масового ураження,

– наголосив Подоляк.

Зверніть увагу! Раніше Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що Росія може підірвати і Запорізьку АЕС. Їм потрібна повна дестабілізація ситуація в регіоні.

Загроза на "Кримському титані": коротко