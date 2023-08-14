"Вот оно в***ало": в Донецке раздались взрывы в районе завода "Топаз"
На временно оккупированных территориях неспокойно. Взрывы слышали жители Донецка в районе завода, где могли размещаться военные России.
Во временно оккупированном Донецке 14 августа прогремели взрывы. Российские телеграм-каналы пишут, что "что-то прилетело", вероятно, по месту дислокации российских военных, передает 24 Канал.
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Взрывы раздавались в районе "Топаза"
Местные телеграм-каналы пишут, что взрывы прогремели в Ворошиловском районе возле завода "Топаз". Над местом прилета видели столб дыма.
В оккупированном Донецке "хлопок": смотрите видео
Также сетью распространяется видео с первой реакцией работников заправки, расположенной рядом с заводом. Они испуганы "хлопком" и показывают, что сбили якобы несколько целей прямо над ними, однако взрыва избежать не удалось.
"Вот сбили, и вот оно в**?ало. Ни*уя, е*ать", – говорит житель временно оккупированного города.
Первая реакция местных на взрывы: смотрите видео
На месте прилета загорелся пожар. Местные снимают последствия взрыва прямо из общественного транспорта. Видно, что огонь охватил часть предприятия.
Примечательно, что завод существенно разрушен.
В районе завода "Топаз" загорелся пожар: смотрите видео
Взрывы в Донецке: последние новости
- В Донецке, временно находящимся под властью российских захватчиков, 5 августа местные слышали взрывы со стороны центра города. Впоследствии стало известно, что загорелся пожар в Национальном университете экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского.
- Российские захватчики и гауляйтеры заявили о якобы ракетном ударе по Донецку, в результате которого был поврежден так называемое "МВД". В центре временно оккупированного Донецка было громко 28 июля. Следует заметить, что ВСУ не брали на себя ответственность за "хлопок" на временно оккупированной территории Донбасса.
- Вблизи временно оккупированного Донецка вечером 4 июля снова цвел "хлопок". Один из местных жителей опубликовал видео, на котором отчетливо видно, как возле его дома произошел мощный взрыв На кадрах видно, как после прилета в небо поднимается огненный столб.