"Вот оно в***ало": в Донецке раздались взрывы в районе завода "Топаз"

На временно оккупированных территориях неспокойно. Взрывы слышали жители Донецка в районе завода, где могли размещаться военные России.

Во временно оккупированном Донецке 14 августа прогремели взрывы. Российские телеграм-каналы пишут, что "что-то прилетело", вероятно, по месту дислокации российских военных, передает 24 Канал.

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Взрывы раздавались в районе "Топаза"

Местные телеграм-каналы пишут, что взрывы прогремели в Ворошиловском районе возле завода "Топаз". Над местом прилета видели столб дыма.

В оккупированном Донецке "хлопок": смотрите видео

Также сетью распространяется видео с первой реакцией работников заправки, расположенной рядом с заводом. Они испуганы "хлопком" и показывают, что сбили якобы несколько целей прямо над ними, однако взрыва избежать не удалось.

"Вот сбили, и вот оно в**?ало. Ни*уя, е*ать", – говорит житель временно оккупированного города.

Первая реакция местных на взрывы: смотрите видео

На месте прилета загорелся пожар. Местные снимают последствия взрыва прямо из общественного транспорта. Видно, что огонь охватил часть предприятия.

Примечательно, что завод существенно разрушен.

В районе завода "Топаз" загорелся пожар: смотрите видео

Взрывы в Донецке: последние новости