Оккупант размахивал триколором с завода в Красногоровке: в ВСУ говорят, что враг рано радовался

Российские пропагандисты заявили о захвате огнеупорного завода в Красногоровке Донецкой области. Украинские военные опровергли вражеские сообщения.

Для подтверждения якобы правдивости своих слов противник опубликовал видео, на котором один из оккупантов размахивает российским флагом из здания завода. В ВСУ не стали отрицать, что этот инцидент произошел на самом деле.

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"Довымахувався"

Так, Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" сообщила, что россияне действительно пытались спрятаться в здании предприятия. Впрочем, защитники заставили их об этом пожалеть.

Того "героя" с триколором, а также его собратьев было ликвидировано.

Кроме того, украинские военные поделились видео с дрона. На нем видно, какой жуткий вид имеет завод в Красногоровке.

Завод, который якобы взяли оккупанты: видео "Хортица"

Напомним, что ОАО "Красногоровский огнеупорный завод" - одно из старейших предприятий в Украине. В 2024 году ему исполнилось 125 лет.

25 апреля россияне запустили информацию о захвате этого единственного, по их словам, важного объекта в Красногоровке.

Где расположен завод в Красногоровке: смотрите карту

Отметим, что враг продолжает наступать на нескольких направлениях на Востоке, в частности Новопавловском. Так, он имеет продвижение в районе Красногоровки, за которую идут тяжелые бои.

На этот город россияне давят с направления оккупированных до полномасштабного вторжения территорий Донецкой области. Юго-восточная часть населенного пункта и его восточные окраины перешли под контроль врага.

Где сейчас штурмуют россияне: смотрите карту

Кроме того, противник наступает на линии Георгиевка – Победа, где уже сумел часть сел оккупировать.

Сложная ситуация в районе села Новомихайловка. Враг почти его оккупировал и начал наступление на села Парасковеевка и Константиновка.

Россияне уже прорывались к Красногоровке: что известно

После того, как из-за недостатка снарядов украинские военные были вынуждены отступить из Авдеевки, россияне ускорили темпы наступления на Востоке, в частности они зашли в Красногоровку, накатами атаковав юго-восточную часть населенного пункта.

Впрочем, защитники из Третьей штурмовой бригады не позволили врагу закрепиться и выгнали его из города.