Для підтвердження буцімто правдивості своїх слів противник опублікував відео, на якому один із окупантів вимахує російським прапором з будівлі заводу. У ЗСУ не стали заперечувати, що цей інцидент відбувся насправді.

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"Довимахувався"

Так, Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" повідомило, що росіяни справді намагалися сховатися у будівлі підприємства. Втім, захисники змусили їх про це пошкодувати.

Того "героя" із триколором, а також його побратимів було ліквідовано.

Крім того, українські військові поділилися відео з дрону. На ньому видно, який моторошний вигляд має завод у Красногорівці.

Завод, який начебто взяли окупанти: відео "Хортиця"

Нагадаємо, що ВАТ "Красногорівський вогнетривкий завод" — одне з найстаріших підприємств в Україні. У 2024 році йому виповнилося 125 років.

25 квітня росіяни запустили інформацію про захоплення цього єдиного, за їхніми словами, важливого об'єкту у Красногорівці.

Де розташований завод у Красногорівці: дивіться карту

Зазначимо, що ворог продовжує наступати на кількох напрямках на Сході, зокрема Новопавлівському. Так, він має просування у районі Красногорівки, за яку йдуть важкі бої.

На це місто росіяни тиснуть з напрямку окупованих до повномасштабного вторгнення територій Донецької області. Південно-східна частина населеного пункту та його східні околиці перейшли під контроль ворога.

Де зараз штурмують росіяни: дивіться карту

Крім того, противник наступає на лінії Георгіївка – Побєда, де вже зумів частину сіл окупувати.

Складна ситуація в районі села Новомихайлівка. Ворог майже його окупував та почав наступ на села Парасковіївка та Костянтинівка.

Росіяни вже проривалися до Красногорівки: що відомо

Після того, як через нестачу снарядів українські військові були змушені відступити з Авдіївки, росіяни пришвидшили темпи наступу на Сході, зокрема вони зайшли до Красногорівки, накатами атакувавши південно-східну частину населеного пункту.

Втім, захисники з Третьої штурмової бригади не дозволили ворогу закріпитися і вигнали його з міста.