ГУР атаковало завод в Татарстане, где производят самолеты Ту-22М и Ту-160М, - источники

Утром 17 апреля в российском Татарстане было шумно. Беспилотники украинской разведки атаковали авиационный завод в Казани, на нем раздавались взрывы.

Источники 24 Канала в ГУР сообщили, что целью беспилотников был авиазавод имени Горбунова в Казани.

Смотрите также Дроны ГУР ударили по российской загоризонтной РЛС "Контейнер" в Мордовии, – источники

Беспилотники ГУР летели над головами россиян тысячу километров

О том, что завод атаковали беспилотники ГУР, рассказали источники 24 Канала в ГУР. Это означает, что украинские БпЛА пролетели по меньшей мере тысячу километров по прямой.



Сколько пролетели беспилотники ГУР. Начальные и конечные точки – теоретические

Что известно о заводе имени Горбунова

Это одно из крупнейших предприятий авиационной промышленности России. Он расположен в восточной части Авиастроительного района Казани.

На этом заводе враг производит и ремонтирует бомбардировщики Ту-22М и Ту-160М, а также другую военную авиацию.

18 декабря 2023, из-за полномасштабного российского вторжения в Украину, завод попал под санкции стран Евросоюза, поскольку ракетоносцы, изготовлены и отремонтированы на этом заводе, враг использует для атак.

Авиаремонтный завод им. Горбунова: показываем на карте

Подробности о взрывах в Казани

Источники 24 Канала сообщили, что взрывы на территории авиазавода в Казани прогремели 17 апреля около 10 часов утра по украинскому времени.

Незадолго до взрывов в авиационном районе сработала сирена воздушной тревоги, на заводе в частности. Россияне начали эвакуировать персонал с территории предприятия.

Росавиация во время атаки сообщила, что аэропорты Казани, Нижнекамска и Нижнего Новгорода временно не принимают и не отправляют самолеты.

Отметим, что 17 апреля взрывы раздавались и на аэродроме в российской Самаре. Под атакой оказался аэродром военной авиации.

В Самаре уничтожен вертолет Ми-8

В ГУР рассказали, что было громко именно на аэродроме "Кряж". В результате операции уничтожен транспортный вертолет Ми-8. Стоимость вертолета такого типа может составлять от 10 до 15 миллионов долларов.

В разведке уточнили, что пораженное судно оккупанты использовали в войне против Украины для перевозки оружия и личного состава.

Также взрывы раздавались на аэродроме в оккупированном Джанкое.