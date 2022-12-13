В России снова масштабный пожар – на этот раз занялось здание завода "Звезда" в Санкт-Петербурге. На место выехало немало спасателей и пожарных, чтобы ликвидировать пламя.

Вчера в России горел торговый центр, а сегодня – целый завод на Невском проспекте. Об этом, в частности, отмечают российские службы по чрезвычайным ситуациям. Похоже, что у граждан государства-террориста нет ни покоя – они постоянно страдают от пожаров.

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Какова площадь пожара и есть ли пострадавшие

Российские государственные структуры сообщают, что площадь возгорания "Звезды" – 200 квадратных метров. Пока информации о погибших или пострадавших нет. В то же время следует отметить, что к ликвидации пожара привлекли 7 единиц техники и 35 спасателей.

В двухэтажном здании размером 50 на 100 метров горит здание площадью 200 квадратных метров. Сведения о пострадавших в настоящее время не поступали,

– написали в пресс-службе российского МЧС.

Сообщение о пожаре поступило спасателям рано утром 13 декабря - в 06:38 по киевскому времени. Отметим, что "Звезда" располагается на улице Бабушкина, 123.



В России нам пытаются спасти "Звезду" / Фото из вражеских СМИ

В России каждый день катастрофы

Утром 10 декабря стало известно, что в столице России загорелась двухэтажная старинная усадьба Лопухиных, построенная еще в конце XVII века. Во время ликвидации пламени пострадал пожарный.

Также в ночь на 9 декабря утро под Москвой началось с масштабного пожара, сопровождавшегося взрывами газовых баллонов. Случилось это в торговом центре "Мега Химки".

Кроме того, граждан России наказывает сама природа. В частности, в столице враждебного государства из-за непогоды все "поплыло" и покрылось скользким льдом. Местами даже выпало более 50% месячной нормы осадков

Завод "Звезда" основан в 1932 году. Он занимается производством высокооборотных дизелей мощностью от 500 до 7400 кВт для судостроения, железнодорожного транспорта и малой энергетики, а также тяжелых судовых редукторов мощностью до 20 тысяч кВт.