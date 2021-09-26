На заводе в Танзании прогремел взрыв: многие пострадавшие в тяжелом состоянии
Источник:"Синьхуа"
В Танзании произошел взрыв на сталелитейном заводе. В результате инцидента пострадали по меньшей мере 40 человек.
На заводе внезапно взорвался раскаленный металл. Инцидент произошел на предприятии Nyakato Steel Mills в городе Мванза.
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Сотрудники завода, по словам начальника региональной полиции Мванзы Рамадана Нганзи, получили ранения после взрыва металла, который разбрасывал оцинкованную сталь.
7 из 40 травмированных – в тяжелом состоянии
Пострадавших работников предприятия срочно доставили в областную больницу. По информации полиции, некоторые из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
В то же время врач областной больницы Sekou Toure Диана Анатори сообщила, что из 40 травмированных работников завода 7 находятся в критическом состоянии.
Полиция уже начала расследование для установления причин взрыва на Nyakato Steel Mills.
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